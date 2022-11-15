Общественный штаб по КРТ собрался и разошелся

фото пресс-службы Законодательного собрания

В Законодательном собрании Петербурга 14 ноября прошло второе заседание Общественного штаба по комплексному развитию территорий. Как и в первый раз, не обошлось без скандала. Решив, что их идеи не поддержат, заседание покинули члены фракции против закона о КРТ, но несколько их поправок все же поддержали. Как прошло заседание - в материале ЗАКС.Ру.

На заседание Общественного штаба петербуржцы, выступающие за отмену закона о комплексном развитии территорий, пришли в черных футболках с надписью "КРТ Отмена 444-59 #ПетербургПротивКРТ". Муниципальный депутат МО "Большая Охта" Манефа Королева, тоже пришедшая в такой футболке, объяснила ЗАКС.Ру, что так их фракция решила поддержать жителей, которые выступают за отмену закона №444-59 о КРТ.

- Сейчас идёт общегородской опрос в Telegram-каналах. В нем 92% жителей высказались за полную отмену законов федерального и регионального. Только 8% поддерживают поправки. Ситуация в штабе такова, что большинство коллег - это депутаты, которые поддерживают поправки в этот недоработанный и нездоровый закон. Мы говорим: "Наберитесь смелости, политической воли и отмените плохой, несвоевременный закон, а дальше мы сядем разрабатывать хороший, полноценный, в интересах жителей отдельный закон о комплексном развитии территорий", - сказала Манефа.

В самом начале заседания член фракции против документа и лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров вручил такую же футболку спикеру ЗакСа Александру Бельскому. Под аплодисменты Бельский принял подарок и поблагодарил за него.

На встрече 14 ноября члены штаба должны были принять положение о собственной работе. Фракция против закона попросила добавить в повестку дня показ некоего ролика и голосование по вопросу: "Согласны ли вы с необходимостью отмены закона о КРТ 444-59". Также противница документа Анастасия Кузнецова попросила предоставить ей слово до голосования по регламенту.

- То есть вы хотите иметь эксклюзивное право на некое выступление? - спросил у нее модератор встречи и депутат от "Единой России" Денис Четырбок.

- Если вам хочется назвать его "эксклюзивным"... - начала отвечать Кузнецова.

- Я просто уточняю, - сказал Четырбок.

Большинством голосов члены штаба предложения фракции против не поддержали. В частности, за идею Кострова проголосовало только 20 человек. Со стороны общественников прозвучал вопрос, почему члены штаба не поддерживают предложение Кострова. Ответить на него решила депутат от "Справедливой России - За правду" и глава рабочей группы штаба по регламенту Марина Шишкина:

- Мы принципиально договорились на первом заседании штаба говорить именно о регламенте. Любой сущностный вопрос, а Ярослав [Костров] имеет право на этот вопрос, это вопрос не сегодняшнего дня. Это принципиальная история. Если мы сами не научимся держать свое слово, о котором мы договорились, мы просто дальше никуда не пойдем. Мы договорились сегодня пройтись по регламенту.

Кузнецова уточнила ЗАКС.Ру, что видео, которое общественники хотели показать депутатам, это обращение петербуржцев. В нем они рассказали про свое жилье, уточнила член штаба.

Общественники во время подсчета голосов и наступления тишины в зале по другим причинам пытались выступить со своими заявлениями, но им отключали микрофоны. Четырбок предложил "коллегам" утвердить порядок голосования. Члены фракции против закона о КРТ возмутились, что документ увидели только сейчас, на что депутат ответил, что это процедурный вопрос.

- У нас есть выбор: либо мы утверждаем предложенный порядок, либо мы его не утверждаем. <...> Если у кого-то есть внутреннее желание не поддерживать данный порядок, не работать в соответствии с этим порядком, тогда просто изъявите свою позицию голосованием, - сказал Четырбок.

Во время голосования по этому вопросу общественники снова попытались высказать свои мысли.

- Я очень извиняюсь, а мы точно собрались здесь, чтобы… - начала говорить Кузнецова, но ее микрофон отключили.

Четырбок призвал к уважительному отношению.

- Коллеги, еще раз повторяю: кто против - голосуйте против, - добавил депутат.

- Мы все-равно в меньшинстве, мы никогда не сможем против проголосовать. Вы же это прекрасно понимаете, - заявила общественница Ирина Баханович.

Порядок большинством голосов утвердили. Представительница фракции против закона о КРТ и жительница Фрунзенского района Татьяна Атанасова решила выступить с заявлением. Микрофон ей отключили, но это женщину не остановило. Она встала с места и начала громко зачитывать речь с листа. В зале поднялся шум, ряд членов штаба кричали Атанасовой: "Успокойтесь". Не смог сдержать эмоций и депутат от "Единой России" Александр Ходосок.

- Вы же сами начинаете саботировать и срывать мероприятие, которое в ваших же интересах проводится. Для чего вы это делаете? - говорил Ходосок.

Атанасову реплики с места не остановили. Речь она зачитала полностью. В заявлении говорится о том, что группа общественников считает главной задачей штаба защиту прав собственников жилья, которые "нарушены", "бессовестным образом попраны" законом о КРТ. По словам Атанасовой, фракция против документа не уверена, что их поправки к положению о штабе примут.

- Под любым предлогом отклоняя наши поправки, преобладающее большинство сегодня тем самым отказывается признать приоритет защиты прав собственников, - сказала петербурженка.

Она добавила, что, по мнению ее фракции, штаб не собирается защищать сотни тысяч жителей Петербурга. Атанасова заявила, что их группа покидает заседание штаба:

- Не видим смысла участия в дальнейшем голосовании сегодня и в знак протеста покидаем заседание.

После этих слов раздались редкие аплодисменты, а более 10 человек вышли из зала. Атанасова в разговоре с ЗАКС.Ру уточнила, что работать в штабе продолжит, так как ее туда выбрали жители и их подвести нельзя.

Однако, один из членов Общественного штаба все же решил больше не принимать участие в его работе. На следующий день после заседания, 15 ноября, муниципальный депутат МО "Малая Охта" Павел Журавлёв написал письмо к спикеру Бельскому. В нем мундеп просит не считать его больше членом Общественного штаба:

"Уже с первого заседания стало понятно, что избранные жителями участники штаба не могут повлиять на решения штаба, они нужны только для придания легитимности штаба в глазах жителей".

По мнению Журавлева, такая ситуация сложилась с самого начала, когда к избранным по голосованию 39 людям добавили еще 60 депутатов ЗакСа и экспертов. Большинство из последних якобы подконтрольны Бельскому, считает мундеп.

Пока фракция против закона о КРТ покидала Мариинский дворец, спикер Бельский на заседании штаба прокомментировал их решение:

- Коллеги, видимо, не были настроены работать в рамках нашего штаба. То, что я говорил изначально, когда мы открывались, конечно, они имеют право голосовать против закона о КРТ. Они просто не могут, видимо, работать в рамках штаба для того, чтобы привести закон в соответствие с теми требованиями, которые у нас просят жители, информацию мы собрали. Если коллеги не хотят участвовать - насильно мил не будешь, как говорится.

После ухода противников закона о комплексном развитии территорий, оставшиеся члены штаба приступили к рассмотрению более 90 поправок к положению. Четырбок уточнил, что некоторые из предложений похожи друг на друга. Он добавил, что перед заседанием члены штаба прошли опрос, по которому определили: какие предложения поддерживают большинство. В итоге голосование проходило пакетно.

В первой группе поправок было более 20 предложений. Что это за предложения, Четырбок не озвучил. Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин в своем Telegram-канале сообщил, что "особой дичи" в пакете поправок нет. Там присутствует предложение о рассылке всем членам штаба протоколов встреч с жителями в разных районах, уточнил муниципальный депутат.

Часть поправок рассматривали отдельно. В частности, обсудили предложения от покинувших заседание членов фракции против закона о КРТ и их сторонников. Некоторые из их поправок поддержали: указание в документах на то, что штаб действует в интересах жителей; запрет членам штаба воздерживаться от голосования по всем вопросам; и другие предложения.

Обсуждение вызвало предложение отменить правило, что Общественный штаб должен собираться не реже раза в 1,5 месяца. Против этого выступил депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский.

- Когда просто написано: "по мере необходимости", без срока, это не способствует эффективной работе, - считает парламентарий.

Модератор Четырбок же высказался за принятие этой поправки, ведь впереди новогодние праздники и очередная встреча может выпасть на них. По его словам, так может не собраться необходимый кворум. Предложение большинством голосов утвердили и не поддержали поправку фракции против закона о КРТ и их сторонников о проведении заседаний штаба по выходным и праздникам. Ее представлял депутат МО "Новоизмайловское" от "Яблока" Александр Сосновских.

- Большинство людей в Общественном штабе сюда приходят на общественных началах. У нас у всех есть работа, кому-то добираться с этой работы час, а то и два. Было бы справедливо по отношению к нам, по отношению к жителям, проводить наши встречи в праздничные либо выходные дни, - сказал Сосновских.

Четырбок на это предложение заявил, что уже принята похожая поправка: в будние дни заседания проводить не ранее 18:00 часов. Встречи же с жителями в районах города решено проводить не ранее 19:00 часов.

Всего на заседании поддержали 33 поправки. Итоговый текст положения Общественного штаба позже обещали разместить на сайте и в социальных сетях штаба.

София Саттарова