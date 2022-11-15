"Упорно не замечаете главное требование жителей": Депутат МО "Малая Охта" объявил о выходе из штаба по КРТ

Депутат муниципального совета МО "Малая Охта" Павел Журавлёв 15 ноября обратился к спикеру Заксобрания Петербурга Александра Бельского с просьбой больше не считать его членом Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий. Мундеп избрался туда в результате онлайн-голосования на сайте городского парламента.

Журавлёв заявил, что уже с первого заседания ему стало понятно, что избранные жителями члены штаба не могут повлиять на его решения.

"Эта ситуация была заложена вами еще на этапе формирования штаба, когда к 39 победителям голосования, были добавлены еще 60 человек, депутатов ЗакС, экспертов, большинство из которых подконтрольны вам. В штабе вы обсуждаете поправки к закону, но упорно не замечаете главное требование, которое звучит от жителей - это отмена закона №444-59 и только потом разработка нового закона о КРТ, который устроит и жителей, и инвесторов", - написал муниципал.

Напомним, Общественный штаб появился по инициативе Бельского на фоне протестов жителей хрущевок против закона о КРТ. Противники "новой реновации" могли попасть туда через онлайн-голосование, при этом большинство мест заняли неизбранные, а приглашенные ЗакСом члены, в том числе депутаты и чиновники.

Некоторые противники КРТ изначально заявили о своем нежелании сотрудничать с созданном при городском парламенте совещательным органом. Накануне, 14 ноября, состоялось второе заседание штаба. С него ушла группа общественных активистов, выступающих за отмену закона.