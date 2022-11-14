Выступающие против закона о КРТ петербуржцы покинули заседание Общественного штаба

В Законодательном собрании вечером 14 ноября началось заседание Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Выступающие против закона о КРТ петербуржцы пришли в футболках с надписью "КРТ Отмена 444 59". Они выступали с критикой ведения заседания, а также пытались высказаться против закона - им отключали микрофоны.

Фракция против закона о КРТ также предложила включить в повестку показ некоего ролика и выступление общественницы Анастасии Кузнецовой. Большинством голосов эти предложения отклонили.

Жительница Фрунзенского района Татьяна Атанасова включила микрофон и заявила, что хочет выступить. Когда она начала говорить, микрофон ей отключили. Тогда Атанасова встала и начала громко зачитывать заявление. Ее попытались перебить, просили соблюдать регламент и прекратить выступление. Атанасова озвучила текст до конца. В нем она отметила, что их группа активистов-общественников считает своей главной задачей - защиту прав собственников жилья. По ее словам, их фракция внесла поправки к положению о работе общественного штаба, но не уверена в том, что другие члены штаба их одобрят.

- Под любым предлогом отклоняя наши поправки, преобладающее большинство сегодня тем самым отказывается признать приоритет защиты прав собственников, - сказала Атанасова.

Она добавила, что, по мнению ее фракции, штаб не собирается защищать сотни тысяч жителей Петербурга. Атанасова заявила, что их группа покидает заседание штаба:

- Не видим смысла участия в дальнейшем голосовании сегодня и в знак протеста покидаем заседание.

Мероприятие покинули более 10 человек. В разговоре с ЗАКС.Ру Атанасова отметила, что намерена продолжить работу в штабе, так как представляет там интересы жителей, которые ее выбрали.

София Саттарова