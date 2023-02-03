Либерал-демократы внесли законопроект о запрете коллекторских агентств

Депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли 3 февраля на рассмотрение Государственной думы законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России, следует из электронной базы парламента.

"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также авторы инициативы предлагают запретить кредиторам привлечение сторонних лиц для возврата просроченной задолженности.

Необходимость предлагаемой меры в ЛДПР обосновывают статистикой, согласно которой более половины россиян имеют на руках от одного до трех кредитов одновременно, при этом свыше 30 % граждан тратят на их погашение больше половины дохода. При этом в 2021 году в стране насчитывалось 8,6 миллиона неплательщиков, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, а в дальнейшем их число имеет шансы вырасти еще сильнее.

Всего, по данным либерал-демократов, в России официально зарегистрировано около 520 коллекторских агентств.

О разработке законопроекта ЛДПР оповещала двумя неделями ранее. После составления документ был направлен для получения отзыва в правительство.