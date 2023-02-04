Петербургским участковым и дружинникам увеличили размер премий

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил коррективы, внесенные в городское законодательство, согласно которым повысился уровень премий и увеличилось их количество для сотрудников МВД и дружинников.

Как сообщает пресс-служба Смольного, теперь будут регулярно награждать по тридцать лучших участковых уполномоченных полиции. Каждому из них полагается премия в размере 35 тысяч рублей.

Расширился также круг получателей премии за "отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка": 500 человек будут получать премию в размере 25 тысяч рублей.

Премировать будут также большее число инспекторов по делам несовершеннолетних: 110 реципиентам будет положено по 35 тысяч рублей.

Наконец, лучших народных дружинников станет тридцать, и все они получат тоже по 35 тысяч рублей.

Всего на эти цели из бюджета в 2023 году выделили почти 18,3 млн рублей.