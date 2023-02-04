Милонов осудил предложение своего коллеги по Госдуме чипировать чиновников

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал идею своего коллеги по фракции Султана Хамзаева, призвавшего принудительно чипировать чиновников, которые любят выезжать за границу по личным делам.

Милонов уподобил предложенную практику наблюдению за гражданами, преследуемыми в уголовном порядке, и усомнился в действенности меры.

"Хочу напомнить, что чипировать людей - это антихристианская и антиисламская идея. Такие вещи я бы запретил использовать в лексиконе! Это цифровой фашизм!", - выделил главное для себя депутат в собственном Telegram-канале.

По мнению Милонова, контролировать въезд и выезд государственных служащих традиционным способом вполне способна Федеральная таможенная служба.