Мундеп Люся Штейн стала фигуранткой уголовного дела о фейках про армию

Муниципальный депутат из Москвы, участница Pussy Riot Люся Штейн стала фигуранткой уголовного дела о распространении фейковой информации о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК), передаёт Telegram-канал Mash.

Поводом для начала уголовного процесса послужили записи Штейн в Twitter.

В рамках инкриминируемой активистке статье в России ей может грозить до десяти лет колонии.

Напомним, в августе 2021 года Штейн приговорили к году ограничения свободы по "санитарному" делу. В прошлом апреле она покинула Россию. Кроме того, суд заочно заменил ей наказание на месяц колонии общего режима, а МВД объявило в федеральный розыск.