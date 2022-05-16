МВД объявило в розыск мундепа Люсю Штейн

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск участницу Pussy Riot и столичного муниципального депутата Люсю Штейн. Соответствующая информация отображена в базе данных силового ведомства.

Ранее Штейн уехала из России. Перед этим они вместе с активисткой Марией Алёхиной срезали надетые на них в рамках приговора по "санитарному делу" браслеты ФСИН.

Некоторое время назад Следственный комитет приступил к проверке публикаций Люси Штейн в социальных сетях: правоохранители ищут материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ.