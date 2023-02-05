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Новости 15:35

На восстановление судоремонтного завода в городе-побратиме Петербурга Мариуполе понадобится полмиллиарда рублей

фото ЗакС политика На восстановление судоремонтного завода в городе-побратиме Петербурга Мариуполе понадобится полмиллиарда рублей

Для проведения восстановительных работ на Азовском судоремонтном заводе в Мариуполе в текущем году понадобится 500 млн рублей, известил в ходе беседы с ТАСС глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

К ремонту предприятия должны приступить уже в ближайшее время.

"Мы сегодня работаем с самыми крупными инвесторами в РФ, кто судостроением занимается, определяем источники финансирования, без бюджетной поддержки тут не обойтись. Около 500 млн рублей надо в этом году, чтобы начать наводить там порядок", — известил Хоценко.

Ранее петербургский вице-губернатор Валерий Москаленко открыл в Мариуполе восстановленную петербургскими строителями школу.

Мариуполь стал городом-побратимом Северной столицы в июне 2022 года.


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