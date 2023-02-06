В Госдуме учредят группу по вопросам введения мер в отношении уехавших россиян

В Государственной думе создадут экспертную группу, которая будет изучать вопросы, связанные с введением наказания для покинувших страну из-за военной спецоперации и критикующих её россиян. Соответствующее заявление сделала глава парламентского комитета по культуре Елена Ямпольская, чьи словам приводят "Известия".

Меры, отметила депутат, следует принимать только для граждан, выступающих из-за рубежа с критическими заявлениями, подпадающими под статьи УК и КоАП. Кроме того, санкции предлагается ввести для россиян, поддерживающих ВСУ.

"Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме", — поделилась Ямпольская.

Наконец, парламентарии надеются на встречу с представителями культурного сообщества и творческих союзов. "Речь не идёт о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать", — заключила Ямпольская.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой отбирать имущество у россиян, оскорбляющих родину.