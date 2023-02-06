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Новости 13:53

В Госдуме признали, что обсуждают конфискацию имущества релокантов

фото ЗакС политика В Госдуме признали, что обсуждают конфискацию имущества релокантов

Конфискация имущества покинувших Россию граждан действительно обсуждается в Госдуме, признал глава парламентского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Депутат указал на необходимость внесения "глобальных" изменений в законодательство для этого и выразил свою негативную позицию к идее.

"Это обсуждается — конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать", — приводит заявление Крашенинникова РИА "Новости".

Слова парламентария прозвучали в ответ на вопрос о том, обсуждаются ли в Госдуме поправки о конфискации имущества релокантов, а также на просьбу поделиться личным мнением на этот счет.

При этом Крашенинников заявил об отсутствии сейчас соответствующих поправок. При этом он допустил возможность того, что работа по их подготовке уже ведется.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила о формировании в Госдуме рабочей группы по вопросу введения наказания для покинувших Россию граждан.


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