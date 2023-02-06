Хинштейн: Силовикам могут позволить пресекать движение беспилотников на земле и в воде

На рассмотрение Государственной думы поступит законопроект, разрешающий представителям силовых структур пресекать движение беспилотных аппаратов по земле и в воде, рассказал ТАСС глава комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Сейчас силовики имеют право пресекать незаконное использование дронов исключительно в воздушном пространстве, отметил он.

"Сегодняшние реалии таковы, что беспилотники есть и наземные, и водные, и с их использованием уже начинают происходить различные террористические акты", — заявил Хинштейн.

По словам депутата, внесение законопроекта в Госдуму должно состояться "в ближайшее время". Инициатива позволит силовикам пресекать не только полеты, "но и незаконное движение беспилотников на соответствующих вверенных им территориях".

В конце января члены Союза дикторов России обратились к Хинштейну с просьбой защитить от копирования их голоса.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна