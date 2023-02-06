Нургалиев стал первым заместителем Патрушева

Президент Владимир Путин внес 6 февраля изменения в состав Совета безопасности, следует из двух указов, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации. Первый из них касается бывшего главы МВД Рашида Нургалиева.

"Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в первом указе. Вторым указом пост заместителя секретаря Совбеза получил Алексей Шевцов.

Должность секретаря Совбеза принадлежит Николаю Патрушеву.

До начала февраля должность первого заместителя секретаря Совбеза занимал Юрий Аверьянов. Указом Путина он был освобожден от занимаемого поста, в тот же день в Telegram-канале "Единой России" появилось сообщение о назначении Аверьянова помощником председателя партии Дмитрия Медведева.

Нургалиев руководил МВД с 2004 по 2012 годы, после чего получил назначение на должность замсекретаря Совбеза. Во главе министерства его сменил Владимир Колокольцев, занимающий этот пост до сих пор.

Фото: kremlin.ru