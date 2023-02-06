Православному блогеру Курмоярову продлили арест на 3 месяца

Обвиняемому в распространении "фейков" про армию (ст. 207.3 УК) православному блогеру Иоанну Курмоярову продлили арест на 3 месяца, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Калининский районный суд Петербурга 6 февраля удовлетворил ходатайства обвинителя. Обвиняемый останется в следственном изоляторе минимум до 28 мая.

Курмояров попросил суд изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. В последнее время он испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В следственном изоляторе он не может получить должное лечение.

— Лора-врача нет в СИЗО. У меня ухудшился слух и зрение падает. Я не могу получить медицинскую помощь. Куда ушли мои заявления [о медицинской помощи], я не знаю, — сказал Курмояров во время заседания.

Прокурор заявил, что оснований для смягчении меры нет. Судья Юлия Ольшевская предложила направить вопросы сотрудникам СИЗО.

Изначально на заседании планировалось начать допрос обвиняемого, однако представитель прокуратуры заявила о необходимости провести лингвистическую экспертизу по ряду видеороликов, которые публиковал Курмояров. Заседание отложили до 13 февраля.

Напомним, бывшего священнослужителя держат в следственном изоляторе с лета 2022 года. На него завели дело из-за видеоблога "Виртуальный православный приход", в котором он высказывался о ходе специальной военной операции.

Константин Леньков