Бастрыкина заинтересовала законность выставления на торги санатория "Белые ночи"

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым изучить сведения о будущей продажи санатория "Белые ночи" через аукцион в Сестрорецке, передаёт пресс-служба СК. Ранее санаторий выставили на торги.

Ранее градозащитники выразили своё беспокойство судьбой некогда бывшего местом досуга граждан объекта после того, как власти Петербурга объявили о намерении пустить его с молотка. Активисты полагают, что будущий застройщик может закрыть территорию санатория, нарушив тем самым общественные права граждан.

СК по Петербургу начал проверку всех обстоятельств продажи.

Торги в электронной форме, напомним, должны состояться 22 февраля, прием заявок завершится 14 февраля.