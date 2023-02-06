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Новости 17:59

Бастрыкина заинтересовала законность выставления на торги санатория "Белые ночи"

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовала законность выставления на торги санатория "Белые ночи"

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым изучить сведения о будущей продажи санатория "Белые ночи" через аукцион в Сестрорецке, передаёт пресс-служба СК. Ранее санаторий выставили на торги.

Ранее градозащитники выразили своё беспокойство судьбой некогда бывшего местом досуга граждан объекта после того, как власти Петербурга объявили о намерении пустить его с молотка. Активисты полагают, что будущий застройщик может закрыть территорию санатория, нарушив тем самым общественные права граждан.

СК по Петербургу начал проверку всех обстоятельств продажи.

Торги в электронной форме, напомним, должны состояться 22 февраля, прием заявок завершится 14 февраля.


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