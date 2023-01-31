Торги по "Белым ночам" намечены на конец февраля

Комитет имущественных отношений выставил на продажу санаторий "Белые ночи" в Курортном районе Петербурга, сообщил 31 января "Коммерсантъ". Торги в электронной форме должны состояться 22 февраля, прием заявок завершится 14 февраля.

Информация о торгах появилась на сайте СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" 18 января. Продаже подлежат земельный участок площадью свыше 336 тысяч квадратных метров с комплексом из 14 зданий, в том числе с главным корпусом площадью 35 468 квадратных метров. Начальная цена составляет 1,75 миллиарда рублей, шаг повышения составит 87,5 миллиона рублей.

Объект имеет обременение в лице арендатора санатория ООО "ММЦ "СОГАЗ"". Последний не стал комментировать изданию проведение торгов.

Как отмечает "Коммерсантъ", часть имущества санатория, включая дороги, танцплощадку, причал, зеленые насаждения и сайт будут проданы отдельно. Торги проведет "Российский аукционный дом", однако их дата и начальная стоимость неизвестна.

В середине ноября Заксобрание Петербурга большинством голосов одобрило приватизацию "Белых ночей".

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