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Новости 18:54

На петербургский авторынок планирует выйти китайский производитель BAW

фото ЗакС политика На петербургский авторынок планирует выйти китайский производитель BAW

В ближайшем будущем на петербургском авторынке может начаться реализация китайских машин BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.), поделился в беседе с "Ведомостями" замглавы комитета по внешним связам Арби Абубакаров.

Ожидается, что поставлять продукцию данного завода должен будет автодилер "Рольф". На данном этапе кооперации стороны подготавливают соглашения о сотрудничестве. При этом поставки авто могут начаться до лета.

"В будущем также рассматривается вариант наладить локальное производство BAW в Петербурге, если на автомобили бренда будет спрос", — сообщил Абубакаров.

Модельный ряд, готовящийся под возможную поставку, пока не уточняется, однако в Смольном заявили, что это будут машины эконом-класса.

Дилер "Рольф" пока никак не отреагировал на данные сведения.

Отметим, что в России уже продают китайские автомобили JAC под брендом "Москвич".


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