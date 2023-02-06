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Новости 19:23

Беглов объявил о росте промышленности почти на четыре процента в прошлом году

фото ЗакС политика Беглов объявил о росте промышленности почти на четыре процента в прошлом году

Промышленность Петербурга выросла на 3,9 % в 2022 году, заявил 6 февраля губернатор Александр Беглов со ссылкой на данные Петростата. Подобных результатов удалось добиться в условиях западных санкций и ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, отметил он.

Беглов отметил рост производства одежды, продуктов питания, товаров для дома и медицинских препаратов. По его словам, объем госзакупок при этом вырос за год на 43 %, причем 73 % госзаказа было размещено на предприятиях Петербурга.

"Активизируем взаимодействие с компаниями, владеющими передовыми технологиями. На прошлой неделе обсудили с руководством "Радар — ММС" выпуск для города изделий микроэлектроники. А также пяти новых "Метеоров" для водных маршрутов Петербурга", — приводит слова Беглова "Петербургский дневник".

На прошлой неделе Смольный сообщил, что в 2022 году индекс промышленного производства достиг уровня 103,9 %, превысив на 4,5 % среднее значение по стране.


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