Беглов похвалился количеством площадок для раздельного сбора в Петербурге

В 2022 году количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора выросло в Петербурге на 50 % относительно предыдущего года, заявил 6 февраля губернатор Александр Беглов.

Смольный ожидает, что к концу февраля в городе будет насчитываться свыше семи тысяч площадок для раздельного сбора, что составит более четверти от общего количества контейнерных площадок. Последних сейчас насчитывается 26 тысяч в Петербурге.

"На такой высокий уровень раздельный сбор выйдет впервые в истории города", — цитирует заявление Беглова телеканал "Санкт-Петербург".

В январе зампред комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Казаков заявил о планах обустройства 83 контейнерных площадок в частном секторе.