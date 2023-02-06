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Новости 19:49

Беглов похвалился количеством площадок для раздельного сбора в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов похвалился количеством площадок для раздельного сбора в Петербурге

В 2022 году количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора выросло в Петербурге на 50 % относительно предыдущего года, заявил 6 февраля губернатор Александр Беглов.

Смольный ожидает, что к концу февраля в городе будет насчитываться свыше семи тысяч площадок для раздельного сбора, что составит более четверти от общего количества контейнерных площадок. Последних сейчас насчитывается 26 тысяч в Петербурге.

"На такой высокий уровень раздельный сбор выйдет впервые в истории города", — цитирует заявление Беглова телеканал "Санкт-Петербург".

В январе зампред комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Казаков заявил о планах обустройства 83 контейнерных площадок в частном секторе.


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