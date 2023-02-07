Справороссы предложили создать реестр поддержавших спецоперацию артистов

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия — За правду" с партийным лидером Сергеем Мироновым во главе обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с инициативой создания реестра поддержавших СВО артистов, сообщило 7 февраля ТАСС со ссылкой на документ.

По мысли авторов обращения, в список следует включить артистов, публично поддержавших спецоперацию, занимающихся помощью участникам СВО или же организацией благотворительных концертов. Такие деятели культуры должны получить приоритетное право при распределении грантов, субсидий и выплат от государства, полагают справороссы. Депутаты предлагают обеспечить преимущество таких артистов при организации "официальных праздничных мероприятий федерального и регионального уровня с госучастием".

Обращение также содержит просьбу дать оценку инициативы по дальнейшему ограничению возможностей для иноагентов и лиц, признанных аффилированными с ними. Речь идет о предложении запретить им участие "в публичных мероприятиях и концертах на территории РФ".

Ранее стало известно о создании рабочей группы при комитете Госдумы по культуре, которая займется обсуждением вопросов наказания для покинувших Россию и критикующих действия ее руководства граждан. В первую очередь в фокусе внимания депутатов окажутся деятели культуры.