"АвтоВАЗ" надеется выпускать на петербургском заводе не менее 50 тысяч машин ежегодно

"АвтоВАЗ" рассчитывает запустить производство автомобилей на бывшей площадке Nissan в Петербурге во второй половине 2023 года, заявил президент компании Максим Соколов на рабочей встрече в Северной столице. По его словам, начиная с 2025 года автопредприятие рассчитывает выпускать здесь не менее 50 тысяч машин ежегодно.

"В 2025-2027 годах выпуск новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тысяч в год при наличии позитивного тренда на рынке", — говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа" от 7 февраля.

В 2023 году на заводе планируется выпустить до 10 тысяч машин, следует из слов Соколова. Результат будет зависеть в том числе от динамики спроса на рынке.

На бывшем заводе Nissan планируется выпускать под брендом Lada седаны и кроссоверы из китайских деталей. Как говорил ранее Соколов, переговоры о модельном ряде сейчас находятся "практически в завершающей стадии".

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