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Новости 10:38

"АвтоВАЗ" надеется выпускать на петербургском заводе не менее 50 тысяч машин ежегодно

фото ЗакС политика "АвтоВАЗ" надеется выпускать на петербургском заводе не менее 50 тысяч машин ежегодно

"АвтоВАЗ" рассчитывает запустить производство автомобилей на бывшей площадке Nissan в Петербурге во второй половине 2023 года, заявил президент компании Максим Соколов на рабочей встрече в Северной столице. По его словам, начиная с 2025 года автопредприятие рассчитывает выпускать здесь не менее 50 тысяч машин ежегодно.

"В 2025-2027 годах выпуск новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тысяч в год при наличии позитивного тренда на рынке", — говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа" от 7 февраля.

В 2023 году на заводе планируется выпустить до 10 тысяч машин, следует из слов Соколова. Результат будет зависеть в том числе от динамики спроса на рынке.

На бывшем заводе Nissan планируется выпускать под брендом Lada седаны и кроссоверы из китайских деталей. Как говорил ранее Соколов, переговоры о модельном ряде сейчас находятся "практически в завершающей стадии".

Фото: pixabay


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