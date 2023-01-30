Глава "АвтоВАЗа": Экс-завод Nissan в Петербурге выпустит до 10 тысяч моделей Lada в 2023 году

Руководитель государственной корпорации "АвтоВАЗ" Максим Соколов в интервью "Деловому Петербургу" известил, что на производственных мощностях экс-завода Nissan в Северной столице в кратчайшее время пройдёт переформатирование под сборку отечественных автомобилей Lada. Переход предприятия в собственность компании состоится до конца февраля. В простое завод стоит с марта прошлого года.

Ключевая задача площадки, поставленная на 2023-й, - запустить конвейер по производству автомобилей. По планам "АвтоВАЗа" - выпустить порядка 10 тысяч машин до конца года.

Соколов напомнил, что на экс-заводе Nissan будут собирать отечественные авто из китайских деталей. Это будут как кроссоверы, так и седаны под брендом Lada.

"Переговоры практически в завершающей стадии, идёт подготовка контрактов, где будут указаны конкретные модели, их модификации, порядок и условия производства и много других деталей. По традиционному модельному ряду будем также последовательно работать над восстановлением опций, которые пока недоступны, это системы ABS и 16-клапанный двигатель. Последний рассчитываем ставить на наши модели уже в мае текущего года", - рассказал о планах предприятия Соколов.

Резюмируя, глава "АвтоВАЗа" сообщил, что совокупный запланированный объём выпускаемых на всех площадках отечественного завода машин - не менее 400 тысяч единиц в год.

Ранее стало известно, что бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" в ближайшее время. Другое автопредприятие на территории города, завод Toyota, к середине января завершило процедуру увольнения сотрудников. В свою очередь топ-менеджер Hyundai выразил надежду на перезапуск автозавода.