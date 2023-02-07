Для участников СВО разработали новую форму

Министерство обороны разработало новую форму для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, сообщил 7 февраля РБК. Ее внешний вид в целом останется прежним, однако "будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей", уточнил изданию источник, знакомый с подготовкой образцов.

В Минобороны подтвердили факт разработки "формы нового поколения". По утверждению ведомства, при ее создании учитывались "пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО".

В состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. Также, согласно заявлению Минобороны, в состав формы включены несколько видов ботинок, а вместе с ними утепленные сапоги. Поставка новой полевой формы в армию запланирована на весну 2023 года.

Также во вторник стало известно о планах Минобороны разрешить участие в миротворческих миссиях в том числе и призывникам. Сейчас задействовать в них разрешено лишь контрактников, прошедших специальную подготовку.