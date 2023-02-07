Музей исламской культуры ищет инвестора для покупки здания в Петербурге

Руководство петербургского Музея исламской культуры хочет найти инвестора для того, чтобы выкупить одно из зданий в городе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Ефима Резвана, конкретные адреса пока не называются.

"Идут в целом успешные переговоры о привлечении инвестиций со стороны ряда исламских государств. Я очень надеюсь, что в этом году у меня будет возможность встретиться с предполагаемыми партнерами и урегулировать принципиальные вопросы, связанные с условиями многостороннего сотрудничества", - рассказал Резван.

По его словам, недостатка в ценных экспонатах испытывать не приходится.

От планов разместиться в доме Брюллова на Кадетской линии директор вместе с коллегами отказались еще летом 2021 года. Решение объяснили "неприглядной кампанией по дискредитации деятельности" музея.

Два года назад петербургское учреждение культуры стало первым в России, ставшим частью международного проекта "Музей без границ".