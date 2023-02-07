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Новости 12:27

Обуховский завод поглотит два дочерних предприятия

фото ЗакС политика Обуховский завод поглотит два дочерних предприятия

В 2023 году администрация Обуховского завода, входящего в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей, реорганизует два своих дочерних предприятия, о чем пишет петербургская редакция "Коммерсанта".

В структуру завода до конца года должны будут влиться АО "Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" (ВНИИРА) и АО "Завод радиотехнического оборудования" (ЗРТО). Реорганизацию инициировало федеральное правительство.

В списке разработок ВНИИРА числятся, в частности, 150 образцов радиотехнических систем и комплексов наземной и бортовой радиоаппаратуры. В свою очередь, ЗРТО выпускает аппаратуру ракетно-зенитных комплексов ПВО.

В конце прошлого года к Обуховскому заводу присоединили АО "Завод "Навигатор"". В прошлом месяце предприятие посетил президент Владимир Путин, пообщавшийся с сотрудниками и изучивший новые образцы военной техники.


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