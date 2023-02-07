Медведев озаботился вопросом пересечения иностранцами российской границы

Законопроект о правилах въезда и выезда, а также пребывания иностранцев в России должен быть доработан и поскорее внесен на рассмотрение Госдумы, полагает замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Соображениями на этот счет он поделился 7 февраля в ходе заседания Совбеза.

Медведев ответил, что работа над документом ведется уже довольно давно, однако до сих пор остаются требующие разрешения вопросы. "Самое важное — окончательно доработать сам документ, согласовать позиции всех профильных ведомств ну и поскорее внести его в Государственную Думу", — приводит его слова РИА "Новости".

По мысли чиновника, после принятия закона можно будет приступить к реализации мер в области миграционной политики, в том числе касательно внедрения единых цифровых сервисов и унификации процедур для иностранцев.

О подготовке некоего "всеобъемлющего" проекта, касающегося условий пребывания в России иностранцев, Медведев говорил в конце августа 2022 года. В частности, он ратовал за внедрение комплексного подхода к решению задач в этой сфере.