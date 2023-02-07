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Новости 15:06

Российские власти продолжат субсидировать закрытые из-за СВО аэропорты

фото ЗакС политика Российские власти продолжат субсидировать закрытые из-за СВО аэропорты

Правительство России продолжит в 2023 году субсидировать закрытые с началом спецоперации 11 аэропортов, расположенных в ряде центральных и южных регионов страны, поведала 7 февраля замглавы Росавиации Наталья Андрианова. Заявление прозвучало на форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2023.

"Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. В прошлом году на это было потрачено порядка 6,7 миллиарда рублей. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году", — цитирует Андрианову "Интерфакс".

По словам представительницы Росавиации, сейчас идет подготовка правил и определение порядка финансирования работы аэропортов.

С начала спецоперации и до конца 2022 года Росавиация исправно отчитывалась о продлении закрытия 11 аэропортов на юге и в центральных регионах страны. В результате за это время агентство опубликовало 49 таких оповещений. Однако в конце года выпуск сообщений прекратился, СМИ объясняли это отсутствием в них пользы для граждан.

Фото: pixabay


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