Подвариант коронавируса "кракен" проник в Республику Коми

На территории Сыктывкара и Ухты выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса под названием "кракен". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Республики Коми.

"Этот вариант вируса более заразный, чем предыдущие. Определяется только при ПЦР-тестировании, экспресс-тесты его не показывают", - рассказали в ведомстве.

Симптомы болезни можно спутать с признаками ОРВИ. В среднем тяжесть заболевания уступает штамму "дельта". За неделю в регионе общая заболеваемость коронавирусом выросла на 13,3%.

Первый случай "кракена" в России диагностировали вскоре после окончания новогодних каникул. Это случилось в Пензенской области.