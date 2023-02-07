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Новости 15:33

Глава Карелии: Сможем заместить ушедшую IKEA

фото ЗакС политика Глава Карелии: Сможем заместить ушедшую IKEA

Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков предположил, что региональные производства в будущем могут заместить ушедшую из России мебельную компанию IKEA. Такое заявление он сделал на пресс-конференции "Интерфакса" в Петербурге 7 февраля.

Парфенчиков рассказывал об успехах региона в 2022 году на фоне санкционного давления. В частности, глава региона сообщил об импортозамещении в различных отраслях. По его словам, активно развивается лесодобывающая отрасль - у карельской древесины очень высокое качество. На уточняющий вопрос о том, смогут ли предприятия Карелии заместить IKEA, Парфенчиков ответил положительно:

- IKEA? Конечно, мы готовы. Мы сегодня активно работаем с нашими торговыми предприятиями, которые поставляют соответствующую продукцию. Конечно, уделяем сейчас большое внимание производству мебели.

Это интересный и перспективный рынок, добавил Парфенчиков. Он уточнил, что власти Карелии намерены поддерживать производство мебели в регионе. 

София Саттарова


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