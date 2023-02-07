Правительство Петербурга субсидирует газификацию в садоводствах с участками многодетных горожан

Губернатор Александр Беглов одобрил субсидирование строительства газораспределительных сетей в садоводствах с участками для горожан с тремя и более детьми, сообщила пресс-служба градоначальника 7 февраля.

Действующая программа "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" предусматривает в том числе и поддержку ведения горожанами садоводства для личных нужд. Речь идет о поддержке инфраструктуры в СНТ, включая те, где земельные участки были розданы многодетным семьям. Подписанные Бегловым изменения в программу предусматривают возможность проектирования и строительства газораспределительных сетей в таких садоводствах.

"Подписанный документ позволит предоставить субсидии <...> в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга", — указали в Смольном.

В декабре прошлого года правительство сделало бессрочной программу социальной газификации в России.