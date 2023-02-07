Иностранный турпоток сократился в 25,5 раза с 2019 года

В 2022 году в Россию въехали с туристическими целями 200,1 тысячи иностранцев, сообщили 7 февраля в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на пограничную службу. Указанная цифра оказалась на 4,9 миллиона зарубежных туристов меньше, чем в 2019 году. Таким образом, за прошедшие годы турпоток в Россию сократился на 96,1 %, или же в 25,5 раза.

Снижение количества иностранных туристов наблюдалось в прошлом году не только относительно 2019 года — последнего перед введением ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, согласно данным погранслужбы, в 2020 году в страну въехали 335,8 тысячи путешественников, а в 2021-м — 288,3 тысячи человек.

По итогам прошедшего года лидером по количеству въехавших в Россию туристов оказалась Германия. Также в пятерку лидеров вошли Турция, Иран, Казахстан и Куба.

На прошлой неделе вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что больше половины посетивших Петербург в прошлом году туристов приехали с культурно-познавательными целями.