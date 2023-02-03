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Новости 13:45

Пиотровский: Больше половины туристов в 2022 году приезжали в Петербург "с культурно-познавательными" целями

фото ЗакС политика Пиотровский: Больше половины туристов в 2022 году приезжали в Петербург "с культурно-познавательными" целями

Почти четыре миллиона туристов из других регионов России прибыли в Петербург в 2022 году с культурно-познавательными целями, сообщил 3 февраля вице-губернатор Борис Пиотровский. Это больше половины внутреннего турпотока за указанный период, отметил он.

В целом количество интересующихся музеями и театрами туристов превысило в 2022 году показатели 2021 года на 1,1 миллиона человек, следует из сообщения Пиотровского. Ссылаясь на аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга", он указал, что почти две трети из них находятся в возрасте от 18 до 44 лет, при этом 60% таких путешественников — женщины, а 81% имеют высшее или незаконченное высшее образование. Каждый десятый такой турист переступил порог пенсионного возраста.

"Обычно культурно-познавательные туристы проводят в нашем городе по пять-шесть дней, а средний чек за поездку составляет 38 тысяч рублей", — указал Пиотровский.

В конце прошлого года Ассоциация туроператоров России сообщила о снижении в 20 раз организованного турпотока из зарубежных стран.


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