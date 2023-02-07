Навальный сравнил свои трапезы с поминками

Алексей Навальный рассказал 7 февраля в соцсетях, что администрация колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово, где он содержится, включает классическую музыку для заключенных при всяком приеме пищи. Причиной этого послужила просьба политика "хотя бы на пару часов в день" переключать звучавшие в камерах "кошмарные радиостанции" на другие, более привычные его уху.

Однако требования принесли результат, отличный от желаемого. "Когда я что-то требую, тюремщики — ясное дело — поступают ровно наоборот. <...> После моей просьбы всему ШИЗО/ПКТ вообще вырубили музыкальные радиостанции и оставили только новостную — "Радио России"", — говорится в опубликованном посте. Кроме того, сотрудники ФСИН стали включать классическую музыку во время завтрака, обеда и ужина.

"Я совсем не ценитель, но норм, могу послушать, — сообщает автор. — Но только вот одно из проигрываемых произведений максимально мрачное и похоже на похоронный марш". Впечатление поминок при трапезе усиливается благодаря похожей на кутью рисовой каше и хлебу, положенному на кружку, признается Навальный.

"И вот я сижу в камере за столом в своём чёрном зековском костюме, ем поминальную кутью, рядом кружка, накрытая хлебом, и играет похоронная музыка", — описывает приемы пищи оппозиционер. По его признанию, в эти моменты он воображает, что происходящее транслируется в интернет, и начинает смеяться.

Ранее Навальный пожаловался на излишне яркий свет в своей камере. По его словам, в помещении работает светильник мощностью в "три большие лампы дневного освещения", что представляется политику чрезмерным для площади помещения.