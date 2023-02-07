Пискарев рассказал о поправках к законам о фейках и о дискредитации армии

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал поправки к законам об ответственности за фейки и дискредитацию армии, поведал 7 февраля его председатель Василий Пискарев ("Единая Россия"). Депутат уточнил, что работа была проделана в соответствии с особым распоряжением спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Подготовленные поправки относятся к статьям об ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (соответственно, ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК РФ), а также к статье о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). По словам Пискарева, поправки предусматривают введение "дополнительных оснований для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), <...> а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них".

"Подготовленные поправки направлены нами для рассмотрения в профильный комитет Государственной Думы — по государственному строительству и законодательству", — поведал Пискарев.

Инициатива о защите ряда участников СВО первоначально исходила от предпринимателя Евгения Пригожина. Последний поделился идеей с Володиным, а тот в конце января поручил проработать вопрос Пискареву и главе комитета по обороне Андрею Картаполову.