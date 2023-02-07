Суд в Пскове отменил решение о незаконности увольнения осужденного бывшего вице-губернатора

Псковский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая признала незаконной процедуру увольнения бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова.

Теперь подсудность дальнейшего разбирательства должен будет определить Псковский городской суд, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В 2020 году по коррупционному делу Кузнецова приговорили к пяти годам колонии. Он судится с региональным правительством, добиваясь изменения даты и оснований для своего увольнения, которое случилось в 2018 году, во время следствия. Бывший чиновник считает, что был уволен преждевременно, без веских оснований для этого. Его защита настаивает на том, что дата его увольнения должна быть изменена с с 14 декабря 2018 года на 15 июня 2020 года.

От должности Кузнецов был отстранен в день своего задержания. Его осудили за "скидку" в размере 1,35 млн рублей, полученную от бизнесмена за покровительство компании.