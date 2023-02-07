В Петербурге прекратили дело активистки, задержанной на акции в поддержку художницы Цветковой*

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил производство по административному делу активистки Ирины Козловой, на которую в 2021 году составили протокол по "митинговой" статье 20.2 КоАП. Правозащитный проект "ОВД-Инфо"** со ссылкой на адвоката Сергея Подольского сообщает, что при пересмотре дела суд не усмотрел в действиях петербурженки состава правонарушения.

Козлову задержали в мае 2021 года из-за одиночного пикета в поддержку преследовавшейся дальневосточной художницы Юлии Цветковой*. По обвинению в организации публичного мероприятия ей выписали штраф в размере 20 тысяч рублей, который в дальнейшем был отменен. Минувшей осенью Третий кассационный суд общей юрисдикции направил дело Козловой на пересмотр.

Напомним, что Цветкову* преследовали в течение трех лет из-за ее рисунков, которые силовики сочли порнографическими. В ноябре прошлого года художница была оправдана.

*Минюст внес Юлию Цветкову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов