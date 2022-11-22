Суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову*

Суд окончательно оправдал ЛГБТ-активистку, художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову*, сообщается в Telegram-канале в её поддержку. Её обвиняли в распространении порнографии (ст. 242 УК РФ) из-за публикации рисунков женских тел в паблике в соцсети "ВКонтакте".

Под уголовное преследование девушка попала в 2019 году. Следствие по делу длилось более двух лет. В течение этого времени Цветкову* сажали в СИЗО, отправляли под домашний арест, а затем отпускали под подписку о невыезде.

В середине июля Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу. Спустя неделю прокуратура подала апелляцию на решение суда.

*Минюст внёс Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента