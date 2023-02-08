ЗакС выступит с инициативой о лечении взрослых больных СМА за счет федерального бюджета

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 8 февраля одобрили законодательную инициативу о выделении средств из федерального бюджета на лечение взрослых, больных спинальной мышечной атрофией (СМА), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Предложение ввести такую норму в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" отправят в Государственную думу.

Сейчас за счет бюджетных средств необходимые лекарства могут получить несовершеннолетние дети. Инициатива Заксобрания направлена на расширение списка лиц, которые могут рассчитывать оплату дорогостоящих лекарств. Парламентарии считают, что таким образом можно будет снизить финансовую нагрузку на регион.

"За" проголосовало 47 депутатов.

Цена на препараты для больных спинальной-мышечной атрофией считаются одними из самых дорогих в мире. Например, один укол "Золгенсма", способный вылечить больного ребенка, может стоить более 150 млн рублей. Для взрослых создали другой препарат "Спинраза". Его цена около 5 млн рублей. Инъекции необходимы на протяжении всей жизни.

Константин Леньков