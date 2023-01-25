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Новости 13:04

ЗакС Петербурга одобрил инициативу об обеспечении лекарствами больных СМА за счет федерального бюджета

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга одобрил инициативу об обеспечении лекарствами больных СМА за счет федерального бюджета

На заседании Законодательного собрания Петербурга 25 января депутаты поддержали законодательную инициативу о внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", согласно которым взрослые больные спинальной мышечной атрофией (СМА) гарантированно смогут получить необходимые лекарства, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты единогласно проголосовали "за". 

Проект подготовлен постоянной комиссией Заксобрания по социальной политике и здравоохранению. Парламентарии предлагают расширить перечень заболеваний, по которым государство обязано предоставлять дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета. По словам председателя комиссии Александра Ржаненкова, сейчас в Петербурге есть 23 взрослых и 14 детей, больных СМА. 

Сейчас бесплатно получить лекарства могут лишь дети, больные СМА. Инициатива распространяет льготу и на взрослых. Согласно пояснительной записке, только четверть больных СМА, достигших 18-летнего возраста, получают необходимые средства за счет бюджета. Изменения в федеральном законодательстве смогут позволить обеспечить нужными медикаментами всех нуждающихся, а также снизить нагрузку на региональный бюджет.

Препарат от спинальной мышечной атрофии "Золгенсма" считается самым дорогим в мире. Стоимость одной инъекции, достаточной для излечения ребенка, оценивается в 162 млн рублей. Покупкой подобных дорогостоящих препаратов занимается фонд "Круг добра". Впервые петербургские медики сделали укол "Золгенсма" ,приобретенный за бюджетные средства, в мае 2022 года. Для взрослых существует "Спинраза". Стоит она примерно в 30 раз дешевле - от 5 млн рублей за инъекцию, однако принимать его необходимо на протяжении всей жизни. В 2021 году петербурженке удалось добиться необходимого лекарства от комитета Смольного по здравоохранению через суд. Оба препарата - импортные. По словам Ржаненкова, сейчас отечественные фармкомпании работают над созданием российского аналога. 

Константин Леньков


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