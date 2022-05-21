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В петербургском медучреждении впервые сделали укол самым дорогим в мире препаратом "Золгенсма"

фото ЗакС политика В петербургском медучреждении впервые сделали укол самым дорогим в мире препаратом "Золгенсма"

Препарат от спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", считающийся самым дорогим в мире лекарством, впервые ввели петербургскому пациенту в медучреждении городского подчинения, передает пресс-служба Смольного. Инъекцию получила девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Прецедент имел место в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Первой детской больнице).

"За две недели до этого в нашем центре ребенку впервые ввели дорогостоящий препарат "Бринейра". Я очень рад, что городское здравоохранение при поддержке правительства города может предложить детям самую современную терапию, которая есть в мире", - рассказал главврач стационара Александр Гостимский.

Перед Новым годом на закупку "Золгенсма" благотворительному фонду "Круг добра" выделили 21,7 млрд рублей из федерального бюджета. Один укол таким препаратом оценивается более чем в 100 млн рублей.


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