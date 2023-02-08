КГИОП одобрил проект воссоздания северного корпуса Мытного двора

Проект строительства жилого комплекса на месте снесенного северного корпуса Мытного двора в Петербурге согласовали чиновники из КГИОП, о чем говорится на сайте комитета. Эскизы выполнило архитектурное бюро "Студия 44". В Смольном заявляют о полном соответствии проекта требованиям зоны регулирования застройки объектов культурного наследия (ОЗРЗ-2).

Воссоздавать внешний вид исторического здания будут по решению Арбитражного суда, вынесенного еще в начале 2017 года.

Объект с двухсотлетней историей, имеющий адрес Евгеньевская улица, 2А (южный корпус Мытного двора), признан региональным памятником.

Отметим, что за территорию Мытного двора в 2010-х годах боролись градозащитники, которым удалось добиться ее перевода в зону малоэтажного строительства. В противном случае местности грозила застройка жилыми 11-этажками.

фото: kgiop.gov.spb.ru