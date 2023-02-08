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Новости 12:58

МЧС сообщило об увеличении количества жертв взрыва газа в доме в Тульской области

фото ЗакС политика МЧС сообщило об увеличении количества жертв взрыва газа в доме в Тульской области

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва газа в жилом доме, расположенном в городе Ефремов Тульской области. В операции задействованы 400 человек. Утром из-под обломков достали тело ещё одного погибшего, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

По состоянию на среду, 8 февраля, в результате ЧП умерли шесть граждан. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Ещё семерых достали из-под завалов, троим понадобилась госпитализация.

К утру спасателям удалось разобрать 40 кубических метров здания. Впереди им предстоит расчистить ещё столько же.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).


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