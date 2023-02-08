На смену консулам ЕС в Петербурге пришли представители Африки

Представитель МИД России в Петербурге Владимир Запевалов сообщил, что общий суммарный консульский учет в городе остался на стабильном уровне, несмотря на уход представителей стран Евросоюза. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Интерфакса" 8 февраля.

- В этом году у нас произошло определенное прибавление почетных консулов. Это Танзания, Конго и Намибия. Вы видите, что достаточно интересный вектор образуется, - сказал Запевалов.

По его словам, есть еще заявки от ряда стран по учреждению должности почетного консула. Он не озвучил государства, но добавил, что уже в 2023 году могут появиться три или четыре новых почетных консула.

Запевалов также рассказал, что сейчас идет работа по открытию генерального консульства Парагвая. В настоящий момент выясняются критерии необходимых помещений, уточнил представитель МИДа.

На пресс-конференции Запевалов заявил о разрушении приграничных программ со странами Балтии и Скандинавии. Произошло это по вине стран Евросоюза, считает представитель Министерства иностранных дел.

София Саттарова