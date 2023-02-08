Силовики проводят обыски в петербургских автошколах и МРЭО

В среду, 8 февраля, управление собственной безопасности ГУ МВД нагрянуло с обысками в петербургские автошколы и МРЭО, передаёт "Фонтанка". Мероприятия связаны с коррупционной схемой, выявленной в инстанциях.

Речь идёт о предоставлении услуги по сдаче экзаменов на управление ТС за деньги. Среди прочего, силовики установили, что в пяти автошколах можно было заплатить от 65 до 160 тысяч рублей за получение документов о пройденном обучении теории и практики вождения.

Кроме того, в Ленобласти выявлены два МРЭО, в которых аналогичным образом экзамены сдавались "заочно".

По сведениям ГУ МВД, коррупционная схема "работала" на протяжении нескольких лет.

Разбирательство проводится в рамках уголовного дела по статье о посредничестве в получении взятки (ст. 291.1 УК).

Сотрудников автошкол и МРЭО доставляют на допросы в полицию и Следственный комитет.