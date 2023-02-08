Агапитову наградили медалью "350 лет Петру Великому"

По случаю дня рождения петербургского омбудсмена Светланы Агапитовой 8 февраля ей вручили памятный знак "350 лет Петру Великому", о чем сообщает пресс-служба Смольного. Кроме того, правозащитнице достался набор медалей с видами построенных при первом российском императоре городов, поздравительный адрес от губернатора и благодарственное письмо от городского правительства.

Поздравлял именинницу курирующий социальную политику вице-губернатор Олег Эргашев.

"Вы проявили себя как успешный журналист и талантливый государственный деятель. Сегодня все свои силы и энергию Вы направляете на развитие гражданского общества и защиту прав человека в Санкт‑Петербурге. Кроме того оказываете значимую поддержку социально важным проектам", - произнес чиновник на церемонии.

Напомним, что свою должность уполномоченная по правам человека занимает с позапрошлого года, когда она сменила на этом посту Александра Шишлова. До того Агапитова, коренная петербурженка и журналист по образованию, занималась в городе защитой прав детей.

фото: gov.spb.ru