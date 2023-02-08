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Новости 17:52

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Московской Хельсинкской группы

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Московской Хельсинкской группы

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор запретил доступ к сайту старейшей российской правозащитной организации - Московской Хельсинкской группы, информирует в среду, 8 февраля, "Интерфакс".

Причиной для блокировки РКН называет неоднократные случаи публикации "недостоверной и дискредитирующей" информации о действиях российской армии.

Регулятор ограничил доступ к порталу МХГ 7 февраля. Кто мог потребовать добавить сайт в единый реестр запрещённой информации, не конкретизируется.

Напомним, 25 января городской суд Москвы постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу (МХГ).


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