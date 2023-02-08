Кобринский проиграл суд по второму иску, выдвинутому против журналистки "Холода" из-за статьи "Блистательный профессор"

Бывший депутат петербургского Заксобрания, член партии "Яблоко" Александр Кобринский проиграл суд по второму иску о защите чести и достоинства, выдвинутому против журналистки "Холода" Софьи Вольяновой, ВШЭ и преподавательницы данного учреждения образования Яны Линковой. Информация об этом появилась в среду, 8 февраля, в Telegram-канале "Холода".

Решение по данному разбирательству вынес Приморский райсуд Северной столицы.

Претензии бывшего преподавателя РГПУ им. Герцена касались абзаца текста Вольяновой под названием "Блистательный профессор", в котором упоминались отзывы студенток Летней школы по русской литературе, которые собирала Линкова.

Ранее экс-парламентарий отсудил у журналистки "Холода" Софьи Вольяновой 300 тысяч рублей из-за текста "Блистательный профессор", где девушки на правах анонимности рассказали о якобы неэтичном отношении к ним.

После выхода статьи некоторые "яблочники" создали рабочую группу, которая должна была представить доклад по оценке материала, хотя региональное бюро партии проголосовало против этого. После этого Федеральное бюро запустило процесс перерегистрации отделения. Одна из причин – формирование рабочих групп вопреки решению руководства.