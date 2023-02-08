Борис Титов попал под британские санкции

Бизнес-омбудсмен при российском президенте Борис Титов стал фигурантом санкционного списка, пополняемого Великобританией в связи с событиями на Украине. По его мнению, введение ограничительных мер в отношении правозащитников — свидетельство имеющихся у Соединенного Королевства проблем.

"На моей работе это никак не скажется. Как и раньше буду защищать бизнес от чиновников, кстати, в том числе и английский, если его права будут нарушены", - приводит его комментарий "Интерфакс"

Примечательно, что де-юре полномочия Титова прекратились еще в прошлом году, однако нынешней зимой он заявлял, что продолжает исполнять свои обязанности до назначения преемника.

Вместе с бизнес-омбудсменом 8 февраля Великобритания распространила санкции на владельца информагентства Regnum Сергея Руднова, а также на акционера банка "Россия" и Национальной медиагруппы Светлану Кривоногих.