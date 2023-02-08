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Новости 19:01

"Яблоко" предложило изменить структуру ЗакСа и пустить их в комитеты

фото ЗакС политика "Яблоко" предложило изменить структуру ЗакСа и пустить их в комитеты

Фракция "Яблоко" внесла в Законодательное собрание Петербурга проект закона об изменении структуры парламента. "Яблочники" предлагают обязательно включать в комитеты ЗакСа представителей всех фракций. 

Общее число членов комитетов "Яблоко" хочет увеличить с 14 до 15. В законопроекте уточняется, что в комитеты должны входить не только те парламентарии, которые получили больше голосов, но и представители фракций, чьи члены не попали в такие органы ЗакСа.

Напомним, в ЗакСе два комитета: по законодательству и бюджетно-финансовый. Сначала парламент формирует составы комиссий. Затем члены комиссии путем голосования выбирают депутатов, которые войдут от них в комитеты. Теоретически, отношение к той или иной фракции не влияет на голосование: кто получил больше голосов, тот и становится членом комитета.

Сейчас фракция "Яблоко" в петербургском парламенте насчитывает двух депутатов: Александр Шишлов и Борис Вишневский. Они выдвигали свои кандидатуры в составы комитетов, но им не хватило голосов

София Саттарова


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