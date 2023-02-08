Единороссы хотят вдвое сократить срок признания участников СВО пропавшими без вести

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции отчиталась о работе с жалобами от россиян. Как сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, за полтора месяца его коллеги рассмотрели свыше 22 тысяч жалоб и предложений.

"По многим проблемам, которые были в повестке еще 1-2 месяца назад, видим, что градус напряжения снизился", - подвел Турчак общие промежуточные итоги деятельности рабочей группы, с которыми на следующей неделе ознакомят президента.

На основании полученной обратной связи члены группы пришли к выводам, которые предлагается оформить законодательно. Так, согласно нынешним нормам, признать пропавшего военнослужащего погибшим возможно только через два года после его бесследного исчезновения. Турчак и его однопартиец Андрей Вяткин хотят снизить этот срок до полугода.

В свою очередь, срок признания бойца пропавшим без вести единороссы предлагают уменьшить вдвое - с полугода до трех месяцев.

"Это позволит семьям получать все положенные по закону социальные льготы и меры поддержки", - рассудил Турчак.

Ранее на неделе глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал продолжить практику выплат семьям тех участников спецоперации, кто уже признан пропавшим без вести.