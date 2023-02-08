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Единороссы хотят вдвое сократить срок признания участников СВО пропавшими без вести

фото ЗакС политика Единороссы хотят вдвое сократить срок признания участников СВО пропавшими без вести

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции отчиталась о работе с жалобами от россиян. Как сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, за полтора месяца его коллеги рассмотрели свыше 22 тысяч жалоб и предложений.

"По многим проблемам, которые были в повестке еще 1-2 месяца назад, видим, что градус напряжения снизился", - подвел Турчак общие промежуточные итоги деятельности рабочей группы, с которыми на следующей неделе ознакомят президента.

На основании полученной обратной связи члены группы пришли к выводам, которые предлагается оформить законодательно. Так, согласно нынешним нормам, признать пропавшего военнослужащего погибшим возможно только через два года после его бесследного исчезновения. Турчак и его однопартиец Андрей Вяткин хотят снизить этот срок до полугода.

В свою очередь, срок признания бойца пропавшим без вести единороссы предлагают уменьшить вдвое - с полугода до трех месяцев.

"Это позволит семьям получать все положенные по закону социальные льготы и меры поддержки", - рассудил Турчак.

Ранее на неделе глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал продолжить практику выплат семьям тех участников спецоперации, кто уже признан пропавшим без вести.


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